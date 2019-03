When the Sharks swam up to the Loftus Versfeld pool three weeks ago‚ it was on the back of Louis Schreuder’s 100th Super Rugby game.

That game is now remembered for the physical schooling the Sharks suffered at the hands of the Bulls.

One gets a sense that Saturday’s return clash at Kings Park will not only have a serious dose of revenge in store‚ but also make Tendai “Beast” Mtawarira’s record-equalling 156th Super Rugby appearance a fixture to remember.

He is set to equal Adriaan Strauss’s record, but for captain Schreuder the onus is on winning the game.

Lwazi Mvovo is at right wing in place of S’bu Nkosi while Luke Stringer replaces Phendulani Buthelezi at flank.

Hooker Craig Burden is set to return from the bench while Kobus van Wyk fills in as the utility back in the absence of Jeremy Ward and Marius Louw through suspensions. Teams:

Sharks – 15 Aphelele Fassi‚ 14 Lwazi Mvovo‚ 13 Lukhanyo Am‚ 12 André Esterhuizen‚ 11 Makazole Mapimpi‚ 10 Robert du Preez‚ 9 Louis Schreuder (c)‚ 8 Daniel du Preez‚ 7 Jacques Vermeulen‚ 6 Luke Stringer‚ 5 Hyron Andrews‚ 4 Ruben van Heerden‚ 3 Coenie Oosthuizen‚ 2 Akker van der Merwe‚ 1 Tendai Mtawarira.

Subs: 16 Craig Burden‚ 17 Thomas du Toit‚ 18 Khutha Mchunu‚ 19 Gideon Koegelenberg‚ 20 Philip van der Walt‚ 21 Grant Williams‚ 22 Kobus van Wyk‚ 23 Curwin Bosch.

Bulls – 15 Divan Rossouw‚ 14 Cornal Hendricks‚ 13 Jesse Kriel‚ 12 Burger Odendaal‚ 11 Rosko Specman‚ 10 Handré Pollard (c)‚ 9 Embrose Papier‚ 8 Duane Vermeulen‚ 7 Hanro Liebenberg‚ 6 Ruan Steenkamp‚ 5 Eli Snyman‚ 4 Jason Jenkins‚ 3 Trevor Nyakane‚ 2 Schalk Brits‚ 1 Lizo Gqoboka.

Subs: 16 Corniel Els‚ 17 Simphiwe Matanzima‚ 18 Conrad van Vuuren‚ 19 Jannes Kirsten‚ 20 Tim Agaba‚ 21 Ivan van Zyl‚ 22 Manie Libbok‚ 23 Johnny Kotzé Referee: Mike Fraser Assistant referees: Brendon Pickerill‚ Rasta Rasivhenge TMO: Christie du Preez