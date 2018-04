Uitenhage have found the following:

Stray cats:

Adult grey, black female / kittens Ofsowitz Str, DR Braun Uitenhage on 30 March 2018

Ginger/white kitten from Ofsowitz Str, Dr Braun Uitenhage on 31 March 2018

White adult from Lange str, Uitenhage.

Call (041) 992-3016.